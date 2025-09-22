Saadettin Saran'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer boşanma sebebi...

21 Eylül 2025’te gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı olarak seçildi.

Saran, başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte hem kulüp üyeleri hem de spor kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye başlandı.

Ancak kamuoyunun ilgisi yalnızca profesyonel hayatıyla sınırlı kalmadı; Saran’ın özel hayatı da gündemde sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor.

Özellikle Saran’ın eski eşi konusu, medyada ve sosyal medyada dikkat çeken başlıklar arasında.

SAADETTİN SARAN'IN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini iç mimar Aycan Ateş ile yaptı ve bu evlilikten Lal adında bir kızları oldu. Çift, 2005 yılında boşandı.

İkinci evliliğini diş hekimi Emek Külür ile 2012 yılında gerçekleştirdi. Ancak, bu evlilik de 2017 yılında boşanmayla sona erdi.

Saran'ın, Emek Külür'ün kliniğinde dinleme cihazı bulunduğu iddiaları üzerine savcılığa başvurması, ancak bu iddiaların takipsizlikle sonuçlanması dikkat çekti.

Ayrıca, çiftin arasında kıskanlık ve güven sorunları yaşandığına dair söylentiler de medyada yer aldı.