Sabri Sarıoğlu'nun eşi mesleğinde terfi etti! Bakın ne iş yapıyormuş... Galatasaray’ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. İşte Yağmur Sarıoğlu'nın yeni rütbesi...

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Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi ettiğini açıkladı.

4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Yağmur Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni ünvanına kavuştu.

Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluk apoleti aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kaptan pilotluğa terfi.. İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum."

2010 yılında Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu aynı zamanda üç çocuk annesidir.

Yağmur Sarıoğlu'nun kaptan pilotluğa terfi ettiğini açıkladığı paylaşım takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.