Sadakatsiz'in Nil'i cinsellik anısıyla şoke etti! "İçimde kaldı" Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteri ile tanınan Nazlı Bulum, katıldığı bir programda ilk cinsel birlikteliği hakkında konuşmasıyla gündem oldu.

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Sadakatsiz dizisiyle oldukça ünlenen oyuncu Nazlı Bulum, kariyerine devam ediyor.

1992 doğumlu Bulum, açıklamalarıyla sevenlerini şaşırttı.

Nazlı Bulum katıldığı bir programda cinsel hayatıyla ilgili konuştu. Bulum programda, ilk cinsel deneyimi sırasında başına gelen komik anıyı paylaştı.

Bulum, "İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu. Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan... Yani daha çok sevgilim olan birisiyle olsun. İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu" dedi.

"İçimde kaldı"

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabiki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Anne ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem panik olunca söyledim. Bende içimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki...Annem de gülerek tepki verdi."