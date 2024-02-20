Sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan'ın kazandığı tutar dudak uçuklattı... Yeni imajıyla gündemi altüst eden Gülcan Arslan imajı gibi mesleğini de değiştirdi. Gülcan Arslan’ın oyunculuğa tercih ettiği mesleğinden elde ettiği kazanç dudak uçuklattı. İşte, Gülcan Arslan’ın yeni mesleği…

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Son dönemlerde yaptığı imaj değişikliği ile gündemi yıkıp geçen eden Gülcan Arslan sosyal medya pozlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Oyunculuğa ara veren Arslan yeni tarzı kısa sarı saçlarıyla çok beğenilmişti. Yeni mesleği ile kariyerine devam eden Arslan kazancıyla duyanları şoke etti.

Oyunculuğu bıraktı influencer oldu…

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi başarılı yapımlarda boy gösteren ünlü isim Gülcan Arslan oyunculuğa ara vererek son dönemin trendi olan Influencerluğa adım attı.

Yeni mesleği ile şaşırtan ünlü ismin aylık kazancıyla gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Arslan, markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin civarında bir ücret alıyor.