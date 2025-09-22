Sadettin Saran aslen nereli? İşte doğduğu yer...

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkan seçilmesiyle birlikte 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

Türkiye’de iş dünyası ve spor camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Sadettin Saran, son günlerde sık sık gündeme geliyor.

Başarılı iş insanının hayatı, kariyeri ve memleketi ise merak konusu. Peki Sadettin Saran aslen nereli, doğduğu yer neresi? İşte detaylar...

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 tarihinde Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu ve 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğdu.

Sadettin Saran baba tarafından aslen Kırıkkale'nin Keskin ilçesindendir.