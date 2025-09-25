Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran'ın eşi bakın kimmiş! İşte damadı...

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ın büyük kızı Lal Saran, geçtiğimiz aylarda görkemli bir törenle evlendi.

Bugüne dek iki evlilik yapan Sadettin Saran, ilk evliliğini Aycan Ateş'le yapmış, 2005 yılında da boşanmıştı. Bu evlilikten, önce hepimizin tanıdığı büyük kızı Lal, sonra da küçük kızı Beliz dünyaya geldi.

Düğün, sosyal medyada ve spor camiasında geniş yankı uyandırırken, Lal Saran’ın müstakbel damadı da merak konusu oldu.

Sadettin Saran'ın kızı kiminle evli? Damadı kimdir, ne iş yapıyor? İşte, soruların yanıtı...

İŞTE SARAN'IN DAMADI

Ünlü iş insanı Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, uzun süredir birlikte olduğu Tolga İrdem ile 23 Ağustos 2025’te Çanakkale Assos’ta dünyaevine girdi. Çiftin sade ama zarif nikah töreni aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti.

Tolga İrdem, iş dünyasında medya ve teknoloji sektörlerine yaptığı yatırımlarla tanınan genç bir iş insanı.

İstanbul merkezli çalışmalarını sürdüren İrdem, girişimci kimliğiyle öne çıkıyor.