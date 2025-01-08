AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içinde ve dışında çektiği "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları büyük bir ilgiyle inceledi.

SEÇİMLERİNDE ÖNE ÇIKAN KARELER

Memişoğlu, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın İsrail saldırısında yaralanan bir çocuğu konu alan ve "Masumiyet" başlığını taşıyan fotoğrafını tercih etti. Fotoğrafla ilgili, "Bu kare beni derinden etkiledi. Çocuğun bakışları adeta dünyaya 'siz ne yapıyorsunuz?' diye soruyor. Masumiyetin yanı sıra, suçlayıcı ve düşündürücü bir ifade barındırıyor. Bu fotoğraf, dünyanın gidişatına dair herkesin ders çıkarması gereken bir anlama sahip." değerlendirmesini yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu’nun "Pamuk Şekerci" adlı fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun’un "Parçalı Buzlu" eserini ve "Spor" kategorisinde Samır Jordamovıc’ın "Gece Atlayışı" isimli karesini seçen Bakan, her bir fotoğrafın güçlü bir hikâye anlattığını vurguladı.

ÖZGÜR SURİYE KATEGORİSİNDE ANLAMLI SEÇİM

Memişoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar’ın "Özgür Ülkede İlk Namaz" başlıklı fotoğrafını oyladı:

Bu kare, hem Emevi Camii’nin özgürlüğünü hem de Suriye halkının inançlarını özgürce yaşayabildiğini simgeliyor. Aynı zamanda, muhteşem bir topluluk atmosferi var. Bu fotoğraf, özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde ifade ediyor.

GAZZE'DEKİ İNSALIK TRAJEDİSİ ÜZERİNE

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Memişoğlu, şunları söyledi:

Dünya kötülüğe göz yumarken, 45 bin insan katlediliyor. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler’de dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' sözü, bu vahşi düzenin değişmesi gerektiğini anlatıyor. Barışa öncelik veren bir dünya için birleşmeli, farklılıklarımızı zenginlik ve güç kaynağına dönüştürerek birlikte mücadele etmeliyiz. Bu fotoğraftaki çocuğun bakışı hepimize sorumluluğumuzu hatırlatıyor.

SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM

Spor kategorisindeki fotoğrafları incelerken sporun dostluk ve eğlenceye odaklanması gerektiğini belirten Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kazanmak elbette güzel, ama sporun temelinde eğlence ve sağlık yatmalı. Hareketli bir yaşam şart; toplum olarak kilo sorunlarımız var. Spor yapmayı bir yaşam tarzına dönüştürmeli, her sabah egzersiz yaparak güne başlamalıyız. Sporun ruhu saygı ve keyifle bir arada olmayı gerektirir.

Bakan Memişoğlu’nun seçimleri ve değerlendirmeleri, sadece fotoğraflara değil, onların yansıttığı derin mesajlara da dikkat çekti.