Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.
Bakü doğumlu güzel oyuncu, Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Şahika" karakteriyle en büyük çıkışını yakaladı.
Ardından Üç Kuruş'ta Bahar'a hayat veren Nesrin Cavadzade, şimdilerde Şahane Hayatım'da rol alıyor.
Nesrin Cavadzade, güzelliği ve fiziğinine ilişkin sık sık estetik eleştirileri alıyor. Bu durumda eski halini merak edenler, şaşkınlık yaşıyor.
İşte Şahane Hayatım'ın Melisa'sı Nesrin Cavadzade'nin değişimi...
Estetik yok diyor
Cesur pozlarıyla Instagram'da dikkatleri çeken Nesrin Cavadzade, yıllar içinde daha da güzelleşti.
Burnu, kaşları dudakları, ve dişlerinde gözle görülür bir değişim yaşayan Nesrin Cavadzade, ameliyat masasına yatmadığını dile getiriyor.
41 yaşındaki Cavadzade bir takipçisine, "Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur" demişti.