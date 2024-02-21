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Şahane Hayatım'ın fettan Melisa'sı değişimiyle dumur etti! "Estetiksizim" diyor ama...

Şahane Hayatım'ın fettan Melisa'sı değişimiyle dumur etti! "Estetiksizim" diyor ama... Güzelliğiyle ekranı dolduran oyuncu Nesrin Cavadzade'nin değişimi, görenleri şoke edecek cinsten oldu.