Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna saçlarıyla olay yarattı! 'Ne yaptın kendine' Ünlü oyuncu Onur Tuna'nın sosyal medya hesabından paylaştığı poz takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. İşte o paylaşım...

ensonhaber.com

Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Tuna'nın saçları gündem oldu.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı son pozu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kıvırcık saçlı bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Onur Tuna'nın paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Onur Tuna'nın takipçileri bu paylaşım altına yüzlerce yorum yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ünlü oyuncunun o pozuna "Abi ne yaptın", "Kendine ne yaptın" ve "Umarım peruktur" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Onur Tuna'nın paylaştığı o kare...