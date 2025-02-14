Sahipsizler'in Azize'si bakın aslen nereliymiş! İşte Hazal Subaşı'nın memleketi

Hüseyin Topuz

Son dönemin en popüler dizilerinden olan Sahipsizler'de Azize karakterine hayat veren oyuncu Hazal Subaşı'nın hayatı merak ediliyor.

Star TV'nin yeni dizilerinden olan Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar veren Hazal Subaşı, Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

Hazal Subaşı oyunculuk kariyerinde Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Çukur, Halka, Kasaba Doktoru ve Dilek Taşı gibi dizilerde rol aldı.

Şimdilerde Sahipsizler dizisi ile ekranlarda boy gösteren Hazal Subaşı hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Hazal Subaşı hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.

İşte Hazal Subaşı'nın memleketi...

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu.

Ailesi Selanik göçmeni olan Hazal Subaşı küçükken annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı.

Hazal Subaşı 13 yaşındayken babasını trafik kazası yüzünden kaybetmiştir...