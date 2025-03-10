Sahipsizler'in Devran'ı bakın aslen nereliymiş! İşte Burak Berkay Akgül'ün memleketi...

Hüseyin Topuz

Star TV'nin popüler dizilerinden Sahipsizler'de Devran karakterine hayat veren oyuncu Burak Berkay Akgül'ün hayatı merak ediliyor.

Son dönemin popüler dizilerinden olan Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Şimdilerde Sahipsizler dizisi ile ekranlarda boy gösteren Burak Berkay Akgül hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Burak Berkay Akgül hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.

İşte Burak Berkay Akgül'ün memleketi...

Burak Berkay Akgül, 4 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Burak Berkay Akgül oyunculuğa çeşitli reklam filmlerinde rol alarak adım attı.

27 yaşındaki Burak Berkay Akgül oyunculuk kariyerinde "Destan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Ru" ve "Safir" dizilerinde rol aldı.