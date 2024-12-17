Yağmur Dinç

NOW’ın merakla beklenen ve büyük ses getirecek yeni dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" yayın hayatına başladı.

Aile içindeki sırlar ve entrikalar ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı kadroda, "Aniesi" karakteri öne çıkıyor.

CESUR GÜZELLİK

Denise Capezza tarafından canlandırılan Aniesi, ,ailenin yabancı gelini olarak hem aile hem de görkemli hayatlarıyla ilk kez tanışıyor. Sıcak ve samimi bir kadın olan Aniesi, yeni ailesine uyum sağlamak için çaba harcıyor.

1991 İtalya, Napoli doğumlu olan ünlü oyuncu Denise Capezza ise her haliyle beğeni topluyor.

Özellikle sosyal medyada aktif olan Capezza, cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.