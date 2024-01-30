Sakla Beni’nin İncila’sı Cemre Baysel’den set paylaşımı! Uraz Kaygılaroğlu’nu paylaştı… Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni’nin İncila’sından set paylaşımı geldi. Uraz Kaygılaroğlu paylaşan güzel oyuncu medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni'nin setinden paylaşım geldi.

Perşembe akşamlarına damga vuran dizide İncila karakterine hayat veren Cemre Baysel, dizideki partneri Uraz Kaygılaroğlu’nu sette fotoğrafladı.

Baysel, zaman zaman yaptığı set paylaşımlarını takipçileri ile buluşturuyor. Baysel, bu sefer dizide Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ile çektikleri bir sahneden fotoğraf paylaştı.

Güzel oyuncu bir dış mekan çekimi sırasında siyah beyaz olarak fotoğrafladığı Kaygılaroğlu’nu “Dış, gece” notunu düşerek paylaştı.

Baysel’in paylaşımının ardından Kaygılaroğlu’da aynı kareyi takipçileriyle paylaştı.

İşte, o paylaşım...