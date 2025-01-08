Şampiyon belli oluyor! MasterChef Türkiye'de final tarihi belli oldu...

Hüseyin Topuz

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2024'ün final tarihi belli oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı.

Son 4'e kalmayı başaran yarışmacılar son kez mutfakta hünerlerini sergileyerek şampiyonluk için mücadele edecek.

Programın takipçileri "MasterChef Türkiye ne zaman bitecek?" ve "MasterChef finali ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

Masterchef Türkiye'de Kimin şampiyon olacağı büyük merak uyandırırken final tarihi belli oldu.

Peki, MasterChef Türkiye 2024 ne zaman sona erecek? İşte final tarihi...

MasterChef Türkiye finali ne zaman?

MasterChef Türkiye'de ilk finalist 9 Ocak Perşembe günü belli olacak. İkinci finalist 10 Ocak Cuma belli olacak.

MasterChef Türkiye 2024'ün büyük finali ise 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.