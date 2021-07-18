San Andreas Fayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2015 yılı yapımı aksiyon, macera ve gerilim türlerindeki San Andreas Fayı filmi, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. Peki San Andreas Fayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Brad Peyton'ın oturduğu, senaryasonu Carlton Cuse ile Andre Fabrizio'nun kaleme aldığı San Andreas Fayı filmi, 18 Temmuz Pazar akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar ancak tehlikeli yolculuk sandıklarından da kötü olacaktır.

Peki San Andreas Fayı filmi konusu nedir? San Andreas Fayı filmi oyuncuları kimler? İşte San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar.

Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI