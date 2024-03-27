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Sandık Kokusu 16.Bölüm 2.Fragmanı: Atilla ve Karsu'nun otel gecesi...

Sandık Kokusu 16.Bölüm 2.Fragmanı: Atilla ve Karsu'nun otel gecesi... Sandık Kokusu dizisi yeni bölüm fragmanına Hasan ile Filiz'den ikinci bahar kokusu gelirken, Atilla'nın konuşma teklifi Karsu'dan onay alıyor. Peki, kapıyı açan Atilla karşısında ne görecek? İşte Sandık Kokusu 16. bölüm 2. fragman...