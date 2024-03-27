Sandık Kokusu 16.Bölüm 2.Fragmanı: Atilla ve Karsu'nun otel gecesi...

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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
Son olarak 15. bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda, Karsu'nun değişimi herkesi dumur etti.
Yeni bölümde neler olacak sorusuna fragman ile yanıt geldi.
Atilla, Karsu'dan vazgeçmemeye kararlı...
Karsu, Atilla'ya bir otelde buluşmak ve bir gece geçirmek istediğini söylüyor.
Peki, Atilla kapıyı açınca kimi görecek? Karsu, otele gelecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...