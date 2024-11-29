Sandık Kokusu 37. bölüm 1. fragmanı: Site, site değil aşk gemisi!

Yağmur Dinç
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kadrosunda Özge Özpirinççi, Uğur Yücel, Demet Akbağ gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
Son olarak 36. bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Karsu, Bora'ya olan aşkını itiraf ederken yakalandı.
Yeni bölümü merakla beklenen diziden fragman da geldi.
Sandık Kokusu yeni fragmanına Filiz'in kıskançlığı damga vururken, Bora ile Karsu'nun arasındaki atışmalar da dikkat çekti.
İşte Sandık Kokusu 37. bölüm 1. fragmanı...