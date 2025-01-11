Sandık Kokusu'ndan Kızılcık Şerbeti'ne inanılmaz transfer: Dengeleri sallayacak...

Yağmur Dinç

Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, izleyicileri yine ekrana kilitledi.

Kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, cuma reytingine damga vurdu.

Dizide çıkan yangın senaryosu ile bazı oyuncularla yollar ayrılırken; yeni bir isim de dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında; Kıvılcım'ın "Işıl"ı görmesi ile şaşkınlık yaşadığı görüldü.

ECE İRTEM KADRODA

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde izleyicilerle buluşan Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılarak büyük bir sürprize imza atacak.

Ünlü oyuncu, dizinin 84. bölümünde “Işıl Türkkan” karakteriyle ekrana gelecek.

Hollanda’dan gelen yeni otel müdürü olarak diziye katılan Işıl, Abdullah Ünal’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) işletmesinde önemli bir rol üstlenecek.

İzmir’den Kıvılcım’la (Evrim Alasya) tanışıklığı da ortaya çıkan Işıl, dengeleri altüst edecek etkileyici bir karakter olarak dikkat çekecek.