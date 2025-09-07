Santarelli'nin eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Bakın hangi milli oyuncuyla evliymiş...

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finali öncesi, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörü Daniele Santarelli ve eşi gündeme geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'nin hayatı merak ediliyor.

Sempatik tavırları ile voleybolseverlerin sevdiği bir isim haline gelen Daniele Santarelli hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Başarılı başantrenörün hayatı hakkında en çok merak edilenler arasında ise Daniele Santarelli'nin eşi yer alıyor.

Türkiye - İtalya final maçında dikkat çeken detaylardan birisi hiç şüphesiz Daniele Santarelli'nin İtalya'da forma giyen eşi Monica De Gennaro oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, İtalyan voleybolcu Monica De Gennaro ile 2017 yılında dünyaevine girdi.

İşte, Daniele Santarelli ve eşi Monica De Gennaro...