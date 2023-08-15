Şarkıcı Çelik yıllar önceki halini paylaştı! Çelik'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı.. 1990'lı yılların popüler pop müziği sanatçılarından olan Çelik gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. İşte o kare..

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1990'larda çıkardığı şarkılar ile pop müziğin sevilen isimleri arasına girmeyi başaran ünlü şarkıcı Çelik gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

1990’lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından olan Çelik, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanınmıştı.

Yirminin üzerinde albüm çıkaran Çelik'in en popüler parçaları arasında 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci’, ‘Kızımız Olacaktı’ ve ‘Yaman Sevda’ gibi şarkılar bulunuyor.

Çelik'in gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

Çelik yaptığı paylaşıma "Ben bu fotoğrafı hangi şartlarda çektirdim acaba?" notunu ekledi.

İşte Çelik'in eski hali..