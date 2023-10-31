Savaşçı'nın yıldızı Murat Serezli'nin son hali şoke edecek! "Gandalf sandık" Uzun zamandır ekranlarda yer alamayan Murat Serezli son hali ile herkesi şoke etti. Serezli, "2 yıldır saçımı sakalımı kesmedim" dedi.

ensonhaber.com

2016 yılında başrolünde oynadığı aksiyon-drama filmi Dağ II'de canlandırdığı "Veysel Yarbay" karakteriyle büyük beğeni toplayan Murat Serezli, ünlü oyuncu Nevra Serezli'nin oğlu.

Serezli, 2017-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Savaşçı dizisinde "Kopuz Albay"a hayat verdi.

Şimdilerde vizyona girmesi beklenen Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi İlk Göktürk için hazırlanan Murat Serezli, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise hayretler içinde kalıyor.

Saçı sakalı uzattı

Alper Çağlar'ın projesi için imaj değişikliğine giden ve son hali ile herkesi hayrete düşüren Serezli, yeni imajı hakkında konuştu.

2 yıldır tıraş olmadığını söyleyen Murat Serezli, "Kimse beni tanımıyor, sesimden tanıyanlar da 'Gandalf gibi olmuşsun' diyor" dedi.