Seçim yarışına ünlü isimlerde dahil olmuştu! İşte, yarışı kazanıp belediye başkanı olan o isimler… 2024 Yerel Seçimine dahil olan ünlü isimler seçim sonuçlarıyla damga vurdu. Aday oldukları il ve ilçelerde aldıkları oy oranları ve akabinde belediye başkanı seçilen isimler gündeme bomba gibi düştü. İşte, seçim yarışındaki ünlü isimler ve oy oranları...

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2024 Mahalli İdareciler Seçimine Erdal Beşikçioğlu, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi ünlü isimler de dahil olmuştu.

61 milyondan fazla seçmenin yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandığı seçimde herkes ünlü isimlerin ne yapacağını merakla bekliyordu.

Birçok kişinin meraklı bekleyiş tüm sandıkların açılmasıyla son buldu. Ünlü isimler aday oldukları il ve ilçelerdeki oy oranlarıyla şaşırttı.

İşte, seçime katılan ünlüler ve oy oranları…

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar: Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.

Lâl Denizli: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 53,69 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,59 oy oranı ile ilk sırada.

AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki: Bağımsız olarak İstanbul -Beşiktaş adayı, yüzde 12,81 oy oranı ile CHP adayının ardından ikinci sırada.

Şarkıcı Davut Güloğlu: Yeniden Refah Partisi / Düzce Belediyesi adayı, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.

Hakan Peker: İYİ Parti / Safranbolu adayı, yüzde 3,68 oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.

Emekli futbolcu Gökhan Zan: Türkiye İşçi Partisi / Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı, yüzde 2,01 dördüncü sırada.

Gazeteci İrfan Değirmenci: Türkiye İşçi / Partisi Ankara - Çankaya adayı, yüzde 6,03 oy oranı ile CHP ve AK Parti adaylarının arkasında yer aldı.