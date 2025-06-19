Şefler kimlik istedi! MasterChef ön elemede "kaşıklık" tabak...

MasterChef 2025, ön eleme heyecanıyla devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğinde gerçekleşen yarışma, enfes tabaklara sahne oluyor.

Son olarak, 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölüm gündeme geldi.

18 yaşında olan Tunahan Yaykındağ, tabağı ile şefleri adeta mest etti.

KAŞIĞA RAMAK KALDI

Edirne’nin coğrafi işaret almış Keşan Sat’in tarifi yapan Tunahan Yaykındağ, bütün jüri üyelerinden “EVET” oyu alarak ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

Orijinal tarifin dışına çıkarak kendisine has bir tarifle sunum yapan Tunahan, Somer Şef, Danile Şef ve Mehmet Şef’ten övgüler aldı.

8 yıldır devam eden MasterChef yarışmasının ilk eleme oyununda ilk kez kaşık alma adayı olan Tunahan Yaykındağ, sunum sırasında sosunu dengesini tabakta tam ayarlayamadığı için kaşık alma şansını son anda kaçırdı.