Selahattin Paşalı’nın eşi mini elbisesi ve güzelliğiyle sosyal medyada nefes kesti: "Nasip olur mu?" Ömer dizisinin başrolünü paylaşan Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı, güzelliğiyle görenlerini kendisine hayran bırakmayı başardı.

ensonhaber.com Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde Gökçe Bahadır ile başrolü paylaşan Selahattin Paşalı, aile yaşantısıyla dikkati çekiyor. Uzun zamandır aşk yaşadığı Lara Paşalı ile geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu, aynı zamanda da bir kız babası. Pera isminde bir kızı olan ve ailesini gözlerden uzakl tutmayı tercih eden Selahattin Paşalı'nın güzel eşi Lara Paşalı ise sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lara Paşalı, güzelliğiyle kullanıcılarından da tam not aldı. Lara Paşalı'nın güzelliği gündem oldu Güzelliği ile sosyal medyada övgü alan Lara Paşalı, Barbara Palvin'e benzetildi. Doğallığı ve samimiyeti ile yorum yağmuruna tutulan Lara Paşalı'nın fotoğraf karelerine eşi etiketlendi. Ünlü ismin takipçileri sosyal medyada, “Ne şanslı adamsın”, “Nasip olur mu?”, “Yerli Barbara Palvin”, “Barbara sandım dedim ne oluyor?”, “En tatlı çift” yorumlarında bulunuyor.