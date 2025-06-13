Şendul Şaban'ın minik kızı bakın kimmiş! Meğer gerçek babası...

Yağmur Uçar

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan Şendul Şaban filmi, hem güldüren hem de duygulandıran sahneleriyle Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor.

Filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri ise küçük bir kız çocuğu.

Film boyunca Şaban'ın kızı olarak izlediğimiz bu minik oyuncu, aslında izleyenlerin çoğunun bilmediği sürpriz bir isim.

Filmin başrolünde yer alan usta oyuncu Kemal Sunal, bu filmde sadece başrolde değil, aynı zamanda baba rolünde de gerçek bir hikâyeye imza atıyor.

GERÇEK KIZI: EZO SUNAL

Çünkü Şaban'ın kızı rolünü oynayan küçük oyuncu, Kemal Sunal’ın gerçek kızı Ezo Sunal.

Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Ezo Sunal, bu filmle birlikte Yeşilçam tarihine iz bırakanlardan biri oldu.

Daha sonra kariyerine eğitimci, çocuk tiyatrosu sanatçısı ve sunucu olarak devam eden Ezo Sunal, şimdilerde 41 yaşında.