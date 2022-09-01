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    Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! 'Deniz kızı mısın be?'

    Serel Yereli sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.Her paylaşımı olay yaratan Yereli bikinili pozlarıyla beğeni topladı..
    • 01.09.2022 - 14:17
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    Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! 'Deniz kızı mısın be?'

    Sosyal medya fenomeni Serel Yereli cesur pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Yaz tatili için Londra'dan ailesinin yanına İzmir'e gelen Yereli gündemden düşmüyor.

    Müzik ve oyunculuk ile ilgilenen Serel Yereli instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor.

    Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! Deniz kızı mısın be? #1

    Güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakan Serel Yereli bikinili pozlarıyla takipçilerinin büyük beğenisini topluyor.Her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alan Yereli'nin instagramda 476 bin takipçisi bulunuyor.

    İşte Serel Yereli'nin "İzmir'de deniz kızıcılık oynamaya devam" notuyla paylaştığı son instagram paylaşımı..

    Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! Deniz kızı mısın be? #2

    Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! Deniz kızı mısın be? #3

    Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! Deniz kızı mısın be? #4


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