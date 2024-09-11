Sev Kardeşim'in İşçi Alev'i Hülya Koçyiğit'in şaşırtan son hali 1972 yapımı Türk filmi Sev Kardeşim'in yıldızı Hülya Koçyiğit, yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayran bırakıyor.

Yağmur Dinç

Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yapımı Türk fil Sev Kardeşim, beyazperdede büyük ilgi gördü.

Yeşilçam'ın en çok izlenen yapımlarından olan film, zaman zaman TV'de yayınlanıyor.

Fabrika patronunun oğluna âşık olan bir işçi kızın öyküsü anlatıldığı filmin senaryosunu Sadık Şendil ait.

Sev Kardeşim'in başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit rol alıyor.

AYNI GÜZELLİKTE

Güzelliği ile hayran bırakan Sev Kardeşim'in işçi kızı Alev'i canlandıran Koçyiğit, şimdilerde 76 yaşında.

Yıllara meydan okuyan görüntüsü ile Hülya Koçyiğit büyük beğeni topluyor.

İşte son kareleri...