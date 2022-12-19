Petrol
79.72
0.86%
Euro
19.8076
0.21%
Dolar
18.6523
0.00%
Altın
1.077
0.21%
Borsa
5367
0.00%
Bitcoin
318.203
-0.19%
BTXN Coin
6.88
-2.13%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi

    Wednesday Addams'ın maceralarını anlatan "Wednesday" Netflix'te ilk sırada... 8 bölümlük diziyi bitirenler ise benzeri yapımlara göz atıyor. İşte Wednesday tadında dizi önerilerimiz...
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi

    Netflix gündeminin ilk sıralarında günlerdir "Wednesday" yer alıyor...

    Tim Burton imzalı Netflix dizisi Wednesday'in ilk sezonu 8 bölüm olarak yayınlandı.

    Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosferiyle 85 ülkede büyük ilgi gördü.

    Jenna Ortega'nın başrolde oynadığı Wednesday'i bir solukta bitiren dizi tutkunları, benzeri yapımları araştırmaya koyuldu.

    İşte Wednesday'i aratmayacak dizi önerileri...

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #1

    Chilling Adventures of Sabrina

    Yarı cadı yarı ölümlü bir hayat süren Sabrina, kendisini tehdit eden şeytani güçlere karşı savaşırken bir yandan da ailesi ile uğraşmak zorunda kalır.

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #2

    Lucifer

    Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi Amenadiel (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz.

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #3

    Riverdale

    Riverdale kasabasında bir sabah ansızın hiç beklenmedik bir ceset bulunur. Kasabada bulunan bir cesetten sonra tüm gizemler ve sırlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #4

    The Umbrella Academy

    Reginald Hargreeves'in hiçbir hamilelik belirtisi göstermeden doğum yapan 43 kadının aynı gün doğan ve süper güçlere sahip çocuklarından bulabildiği 7 tanesini evlat edinmesi sonrasında yaşananları konu alır.

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #5

    Yellowjackets

    Yellowjackets, son derece yetenekli oyunculardan oluşan bir lise kız futbol takımının uçağının Kanada'nın el değmemiş ormanlarında yaşadığı kaza sonrası hayatta kalanların başlarından geçen olayları konu ediniyor.

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #6

    Talihsiz Serüvenler Dizisi

    Zeki Baudelaire yetimleri, eski aile sırlarını ortaya çıkarmak için kötü niyetli Kont Olaf'a karşı çıktıkları talihsiz yolculukta çok sayıda testten geçmelidir.

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #7

    Stranger Things

    Dört asosyal çocuktan oluşan bir grubun ve ailelerinin hayatları bir filmin ortadan kaybolmasına yol açan garip fenomenlerle alt üst olan hikayesini anlatır.

    Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi #8

    Teen Wolf

    Teen Wolf, Scott McCall (Tyler Posey) adında bir lise öğrencisinin ormanda dolaşırken bir kurt adam ısırılması sonucu yaşadıklarını anlatan doğaüstü dramadır.


    'Libya ile Mısır, deniz yan sınırını müzakere etmeli'
    Gündem

    'Libya ile Mısır, deniz yan sınırını müzakere etmeli'

    Yılbaşı için rezervasyon yağıyor
    Ekonomi

    Yılbaşı için rezervasyon yağıyor

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir