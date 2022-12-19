Sevdiyseniz: Wednesday gibi 8 dizi önerisi

Wednesday Addams'ın maceralarını anlatan "Wednesday" Netflix'te ilk sırada... 8 bölümlük diziyi bitirenler ise benzeri yapımlara göz atıyor. İşte Wednesday tadında dizi önerilerimiz...

Netflix gündeminin ilk sıralarında günlerdir "Wednesday" yer alıyor...

Tim Burton imzalı Netflix dizisi Wednesday'in ilk sezonu 8 bölüm olarak yayınlandı.

Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosferiyle 85 ülkede büyük ilgi gördü.

Jenna Ortega'nın başrolde oynadığı Wednesday'i bir solukta bitiren dizi tutkunları, benzeri yapımları araştırmaya koyuldu.

İşte Wednesday'i aratmayacak dizi önerileri...

Chilling Adventures of Sabrina

Yarı cadı yarı ölümlü bir hayat süren Sabrina, kendisini tehdit eden şeytani güçlere karşı savaşırken bir yandan da ailesi ile uğraşmak zorunda kalır.

Lucifer

Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi Amenadiel (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz.

Riverdale

Riverdale kasabasında bir sabah ansızın hiç beklenmedik bir ceset bulunur. Kasabada bulunan bir cesetten sonra tüm gizemler ve sırlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

The Umbrella Academy

Reginald Hargreeves'in hiçbir hamilelik belirtisi göstermeden doğum yapan 43 kadının aynı gün doğan ve süper güçlere sahip çocuklarından bulabildiği 7 tanesini evlat edinmesi sonrasında yaşananları konu alır.

Yellowjackets

Yellowjackets, son derece yetenekli oyunculardan oluşan bir lise kız futbol takımının uçağının Kanada'nın el değmemiş ormanlarında yaşadığı kaza sonrası hayatta kalanların başlarından geçen olayları konu ediniyor.

Talihsiz Serüvenler Dizisi

Zeki Baudelaire yetimleri, eski aile sırlarını ortaya çıkarmak için kötü niyetli Kont Olaf'a karşı çıktıkları talihsiz yolculukta çok sayıda testten geçmelidir.

Stranger Things

Dört asosyal çocuktan oluşan bir grubun ve ailelerinin hayatları bir filmin ortadan kaybolmasına yol açan garip fenomenlerle alt üst olan hikayesini anlatır.

Teen Wolf

Teen Wolf, Scott McCall (Tyler Posey) adında bir lise öğrencisinin ormanda dolaşırken bir kurt adam ısırılması sonucu yaşadıklarını anlatan doğaüstü dramadır.