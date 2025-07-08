Seyircisi yıkılacak: Sevilen diziden final kararı...

Bir dizi daha, reytinglere yenik düştü.

Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Sevil Tunca, Begüm Çıtak, Levent Ülgen, Serkan Tınmazgibi isimlerin yer aldığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamadı.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Son olarak 6. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan dizi 8. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Onur Büyüktopçu, final paylaşımı ile izleyicilere haberi duyurdu. Paylaşımda, "Veda mı? Hadi canım. Özleyeceğim seni Nili" ifadeleri yer aldı.