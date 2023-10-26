Şeyma Subaşı'nın iddialı pozları olay yarattı! 'Ayrılık yaramış' Geçtiğimiz günlerde boşanarak gündeme gelen Şeyma Subaşı, Miami'ye gitti. Şeyma Subaşı'nın tatil pozları büyük beğeni topladı. İşte Şeyma Subaşı'nın tatil pozları..

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Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde boşanarak gündeme oturan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan Şeyma Subası özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı mayıs ayında evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı.

Şimdilerde tatil yapan Şeyma Subaşı soluğu Miami'de aldı. Miami'de verdiği tatil pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı'nın o kareleri büyük ilgi gördü.

Şeyma Subaşı'nın "Evet, Miami benim için her zaman çok özeldin" notuyla paylaştığı kareler sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri ünlü ismin o karelerine beğeni ve yorum yağdırdı. İşte Şeyma Subaşı'nın tatil pozları..