'Seyyar Tayyar' rolüyle hafızalara kazınmıştı: Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncudan sevenlerini üzen haber...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

76 yaşındaki usta oyuncudan acı haber geldi.

Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

VEFAT HABERİNİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Oynadığı rollerle gönüllerde taht kuran Gümüşkaya'nın vefat haberini Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Algöz, sosyal medya hesabından, "Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde istanbul’da doğmuştur.

Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya’dır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

1985 yılında 'Bay Alkide' oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteri ile halkın sevdiği oyuncular arasına girmeyi başardı.

TOPAL ROLÜYLE TANINDI

Emin Gümüşkaya, Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı.

William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlik de yaptı.

SANAT DANIŞMANLIĞI YAPTI

1994 yılında bu görevine ek olarak Osmangazi Belediyesi’nin sanat danışmanlığını üstlendi.

Belediye binasının elden geçirilmesini sağlayarak burada tiyatro oyunculuğu kursları düzenledi ve yönetti.

2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. İlk eşinden boşanmış olan Emin Gümüşkaya’nın bir çocuğu vardır.

Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi.