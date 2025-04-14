Sibel Can'ı ünlü eden babası bakın kim çıktı! Meğer asıl mesleği...

Yağmur Uçar

Kariyerine dansöz olarak başlayan ve ardından sahnelere çıkan Sibel Can, Türkiye'nin efsane sesleri arasında yer alıyor.

Şarkıları ile kulakların pasını silen Can, 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı.

Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.

Sibel Can'ı kariyeri boyunca destekleyen babası ise bakın kim çıktı.

Meğer kendisi, ünlü solistlerin vazgeçemediği bir isimmiş...

1 Ağustos 1970 tarihinde Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu.

Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.

Babasının müzikle olan yakın ilişkisi, Sibel Can’ın küçük yaşlardan itibaren sanata yönelmesini sağlamıştır.