Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'den ilk fragman! İşte vizyon tarihi...

Yağmur Uçar

Bir döneme damga vuran ve hafızalardan silinmeyen 'Sihirli Annem', 22 yılın ardından sinema izleyicisiyle buluşuyor.

Dizinin hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği proje, dizinin orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getirdi.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın rol aldığı film, 30 Mayıs'ta vizyonda.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, periler ve fanilerin iç içe geçtiği büyülü dünyada geçecek yepyeni bir macerayı anlatacak.

İşte ilk fragman...