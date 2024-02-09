Sihirli Annem’in baba ve kızı yıllar sonra buluştu! Jess Mollo ve Jeniffer Boyner’in ayna pozu hayran bıraktı… Bir dönemin reyting rekortmeni dizilerinden olan Sihirli Annem’in Torak’ı Jeniffer Boyner ve Yavuz’u Jess Mollo uzun yıllar sonra bir araya geldi. Buluşmalarını bir ayna pozuyla sevenleriyle paylaşan baba ve kızı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen Sihirli Annem dizisi yıllar geçse de hala konuşulmaya devam ediyor.

Kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli ve Gül Onat gibi başarılı isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinin neredeyse her karakteri hafızalara kazınmış.

Dizide Yavuz’a hayat veren Jess Mollo ve Yavuz’un muzip minik kızı Toprak’a hayat veren Jeniffer Boyner belki de dizinin en unutulmaz karakterlerinden.

Dizideki baba, kız rolleriyle sevilen ikili uzun yılların ardından bir araya geldi.

Baba kız buluşması

Jess Mollo’nun programına konuk olan Jennifer Boyner, kuliste çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabına yükledi.

“Baba kız buluşması” notuyla paylaştığı fotoğraf adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

En az beğenileri kadar birçok yorumda yapılan kareye, 'En iyi baba kız fotoğrafı', 'Jess yaşlanmışsın', 'Jennifer çok değişmiş' gibi yorumlar geldi.

İşte, o fotoğraf...