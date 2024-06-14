Sihirli Annem'in Perihan Teyze'si son hali ile dikkat çekti! "Zaman geriye aksın" Sihirli Annem dizisinde Perihan karakterini canlandıran Gül Onat'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaştı kaldı.

ensonhaber.com

"Hem gerçek hem de peri" nakaratıyla 2000'li yıllarda hayatımıza giren Sihirli Annem, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

İgiyle izlenen dizinin başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat, Defne Joy Foster, Zuhal Topal ve Suat Sungur yer aldı.

Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alan dizi, döneme damgasını vurdu.

Her karakterin farklı bir seveni olan dizide bir de Perihan Teyze vardı.

Oyuncuların şimdiki halleri merak konusu olurken, Perihan karakterini oynayan Gül Onat dikkatleri çekti.

İşte son hali

Periler heyetinin başkanı olan Perihan Peri'yi oynayan Onat, şimdilerde 70 yaşında.

Sosyal medyada paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, ekranlara da ara verdi.

Sihirli Annem Perihan'ın son hali ise yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.