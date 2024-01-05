Sihirli Annem'in yıldızı Jess Molho'nun eşi güzelliğiyle ortalığı yıktı! "Kim der 2 çocuk annesi" Sihirli Annem dizisindeki Yavuz karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Jess Molho, eşi Zeynep Molho ile gündeme geldi. Zeynep Molho'nun pozlarını görenler, beğeni butonunu çökertti.

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Ünlü oyuncu ve sunucu Jess Molho, Sihirli Annem başta olmak üzere Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer-Nabucco'nun Zehri gibi dizilerde oynadı.

Ekranları seven Molho, Yemek Bahane, Kabul Günü, O Ses Çocuklar,, Ninja Warrior Türkiye, Göz 6 gibi programları sundu.

47 yaşındaki sunucu Jess Molho, şimdilerde TV8’de Demet Akalın ile birlikte “Gel Konuşalım” da yer alıyor.

Programda sık sık özgürlük hakkında konuşan Molho’ya sosyal medyadan “Sen karını kızını da böyle dolaştırsana” yorumları gelince çılgına döndü.

O sözlere sinirlenen Jess Molho "Şimdi ben şöyle anlatayım, ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim. Yani benim karım veya kızım bana danışarak kıyafet giymiyorlar." dedi.

İzleyicilerin gözü ise Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho'ya çevrildi.

Jess Molho ve eşi

2002 yılında evlenen Jess ve Zeynep çiftinin Tibet ve Maya adını verdikleri iki çocukları bulunuyor.

Zeynep Molho, eşinin aksine ekranların arkasında, yönetmen koltuğunda görev yapıyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Molho, güzelliği ile görenleri yıkıp geçiyor.