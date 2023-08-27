Simge Sağın bornozlu tekne pozlarıyla sosyal medyayı salladı: 'Icardi görmesin' Ünlü şarkıcı Simge Sağın verdiği cesur pozlar ile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İşte Simge'nin son Instagram paylaşımları..

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42 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Birbirinden iddialı pozları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor.

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına giren Simge sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Simge Sağın'ın Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

İddialı pozları ile sık sık gündeme gelen Simge sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.

Teknede bornozla poz verdi

Göcek'te tatil yapan Simge Sağın bir teknede verdiği pozlar ile dikkat çekti. Bikinisinin üzerine bornoz giyerek poz veren Simge takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü şarkıcının o pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. İşte Simge Sağın'ın son Instagram pozları..