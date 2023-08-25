Sinem Kobal bikinili tatil pozları ile takipçilerinden tam not aldı! 'Güzeller güzeli' Ünlü oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile gündeme geldi. İki çocuk annesi Sinem Kobal'ın o pozları takipçilerinin beğenisini topladı..

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Annesi ile tatilde olan ünlü oyuncu Sinem Kobal Instagram hesabından bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşil bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Kobal kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal'ın bu evliliğinden Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunuyor.

36 yaşında olan Sinem Kobal son olarak 2017 yılında yayınlanan Yüz Yüze isimli dizide başrol olarak ekranlarda yer almış ancak dizi 2. bölümün ardından yayından kaldırılmıştı.

Uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal'ın yeniden ekranlara çıkmaya hazır olduğu ve yakında yeni projeler ile ekranda yer alması bekleniyor.

Tatil pozlarıyla beğeni topladı

Şimdilerde annesi ile tatilde olan Sinem Kobal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sinem Kobal'ın Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim son paylaşımı ile büyük beğeni topladı.

İşte Sinem Kobal'ın beğeni toplayan tatil pozları..