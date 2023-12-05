Sınır dışı edilecek! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı! İşte sebebi.. Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanı Şule'nin ikamet izninin bittiği ortaya çıktı. Şule ve akrabası gözaltına alındı.

ensonhaber.com

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule hakkında bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında ise Polat’ın uzun yıllardır yardımcılığını yapan Şule’nin durumu yer almıştı.

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandıktan sonra eve getirdiği akrabası ile birlikte bugün gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanı Şule'nin ikamet izninin bittiği ortaya çıktı.

Şule'nin yanına gelen akrabası Nargiza N.'nin ise kaçak durumda olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ikilinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.