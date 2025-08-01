"Şizofreni" teşhisi konuldu: Yeşilçam'ın ünlü ismi bakın şimdi ne halde...

Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi bir çok Yeşilçam yapımında yer alan Türk sinemasının usta ismi Necati Bilgiç son hali gündem oldu.

Şimdilerde 72 yaşında olan Necati Bilgiç'in Bursa'da bir huzurevinde kaldığı öğrenildi.

2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı, ardından da şizofreni teşhisi konuldu.

Necati Bilgiç'in sosyal medyada ortaya çıkan son hali sevenlerini derinden üzdü.