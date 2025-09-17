Şok ölüm! Sosyal medya yayıncısı Emre Bozkurt bacanağı tarafından öldürüldü! Ankara'da, uzman çavuş olan bacanağı 36 yaşındaki Emre Bozkurt'u tabancayla vurarak öldüren Uğur Balkoca, aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.