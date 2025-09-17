Şok ölüm! Sosyal medya yayıncısı Emre Bozkurt bacanağı tarafından öldürüldü!

Sosyal medya yayıncısı ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt bacanağı tarafından öldürüldü.
Sosyal medya yayıncısı Emre Bozkurt'un öldürüldüğü olay, saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi.
Ankara’nın Sincan ilçesinde yayıncı ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt (36), evinden çıktığı sırada bacanağı Uğur Balkoca tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre mesafede aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Balkoca'nın, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.