Somer şef aşka geldi! Somer Sivrioğlu sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Tilbe Uslu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Ayşe Özyılmazel'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile geçtiğimiz günlerde Çeşme'de görüntülenmişti.

Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi Tilbe Uslu'nun doğum gününü dün yaptığı bir paylaşım ile kutlayarak sosyal medyada gündeme geldi.

Somer Sivrioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sonra birgün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi"