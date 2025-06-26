Son hali şoke etti! Kylian Mbappe hasta mı, neyi var? Mbappe'nin hastalığı...

Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe, geçen hafta hastanelik oldu.

ABD’de hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Fransız yıldız, yalnızca bir haftada 4-5 kilo kaybetti.

Marca’nın haberine göre, Mbappé'nin değişimi dikkat çekti.

Peki, Mbappe’nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl, neden kilo verdi? İşte detaylar...

MBAPPE'NİN HASTALIĞI

Kylian Mbappe, ilk olarak 17 Haziran 2025’te ateş nedeniyle antrenmanlara katılamadı.

26 yaşındaki yıldız oyuncuya, 19 Haziran’da akut gastroenterit teşhisi konuldu.

Real Madrid’in 19 Haziran’da yaptığı resmi açıklamada, Mbappe’nin hastaneden taburcu olduğu ve takımın Palm Beach’teki kampına döndüğü belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan ikinci bir açıklamada, oyuncunun özel bir tedavi sürecine devam edeceği ve takıma kademeli olarak katılacağı duyuruldu.

İşte son hali..