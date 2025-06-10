Son haliyle dikkat çekti! Alemin Kralı'nın Oben'i büyük değişimiyle olay yarattı

Haber Merkezi
Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan genç oyuncu Birsu Demir'in değişimi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Şafak Sezer'in başrolünü üstlendiği dizide gösterdiği performans ile tanınan Birsu Demir'in büyük değişimi dikkat çekti.
Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Birsu Demir'i görenler eski halinden eser yok yorumlarında bulunuyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
14 Mayıs 1999'da İstanbul'da dünyaya gelen Birsu Demir, uzun süredir televizyon projelerinden uzak bir yaşam sürüyor.
İşte Birsu Demir'in son hali..