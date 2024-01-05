Sosyal medya bu fotoğrafı tartışıyor! İşte herkesin farklı bir şey gördüğü gizemli kare

ensonhaber.com
Bugün sosyal medyada paylaşılan bir görsel gündeme oturdu. Paylaşılan bir dağ görselinde insanlara ne gördükleri soruldu.
Kullanıcıların verecekleri cevaplara göre beynin hangi kısmını kullandıklarını ortaya koyan paylaşım gündemi meşgul etti.
"Beynin sağ tarafını kullanan insanlar iki insanı sarılırken görüyormuş. Sol tarafını kullananlar ise dinozor görüyormuş. Siz dağda ne görüyorsunuz?" açıklamasıyla paylaşılan görsel günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.
Birçok kullanıcı "Uyuyan kedi", "Tilki" ve "Fil" gördüklerini ifade eden yorumlar yaptı.
İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraf;