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Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak’ın sunduğu "Açık Eksiltme" programında ilginç anlar yaşandı.

Açık Eksiltme isimli programın formatı gereği yarışmacılar belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor.

80 BİN TL'YE ALNINA 'ENAYİ' DÖVMESİ YAPTIR

Yayınlanan programda alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL’ye bu şartı kabul etti ve dövmeyi yaptırdı.

Yaşanan durum sosyal medyayı ise ikiye böldü.

'İÇERİK ÜRETMEK ADINA SINIRLAR ZORLANIYOR'

Bu durum sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar yarışmacının aldığı paraya değip değmeyeceğini tartıştı.

Bazıları ise içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını belirtti.

Kimi yorumcular ise, yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.