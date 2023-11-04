Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf: 'Burası Türkiye'nin neresi?'

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Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf gündeme oturdu.
"Burası Türkiye’nin neresi?" sorusuyla gündem olan fotoğraf, sosyal medyada tartışma yarattı.
Birçok kullanıcı fotoğraftaki yer hakkında tahmin yaptı ancak çoğu doğru cevabı veremedi.
'Burası neresi?' sorusuyla Twitter'da gündeme oturan fotoğraf yeni bir tartışma başlattı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı yer hakkında tahminde bulundu.
İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraf;
Neresi olduğu ortaya çıktı
Fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafı Hatay İskenderun’da çektiğini ve kavşağın Şekere Kavşağı olduğunu ifade etti.