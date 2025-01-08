Squid Game dizisinin Thanos'u tanıdık çıktı!

Yağmur Dinç

Netflix'in dünya rekorları kıran yapımı Squid Game, 2. sezonu ile gündemde.

Kore yapımı dizide 'Thanos' karakterini canlandıran isim, adından söz ettirdi.

Dizide mor saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken 'Thanos' hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Bakın o oyuncu, kim çıktı...

Gerçek adı Choi Seung-hyun isim aslında sahne adıyla T.O.P olarak tanınıyor.

Kore'nin tanınan şarkıcılarından biri olan isim, 2006 yılında erkek grubu “BigBang” in baş rapçisi olarak sektöre giriş yapmıştı.

Ünlü isim, 2010 yılında “Blue Dragon Film Ödülleri” ve 2011 yılında “Baeksang Sanat Ödülleri’nde” en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.