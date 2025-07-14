Squid Game'in yıldızı Türk güzele gönlünü kaptırdı! Bakın kiminle sevgili...

2010 Belçika Güzeli Ayşe Akın, Squid Game’in 120 numaralı oyuncusu Sung Hoon ile aşk yaşadığını açıkladı.

Akın, sevgilisiyle tanıştıktan sonra Kore’ye yerleştiğini ve Korece öğrendiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kendi hayatında 10 yıl boyunca Anoreksiya Nervoza ile mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı özel hayatına da değindi.

Ayşe Akın, ilk çıkış gününden bu yana dizi film dünyasında listeleri sarsan Netfilix’in popüler dizisi Squid Game’in yıldız oyuncusuyla birlikte olduğunu açıkladı.

"İLK GÖRÜŞTE AŞK"

MagazinBurada'ya röportaj veren Akın gönlünü Squid Game’in 120 numaralı yıldız oyuncusu Sung Hoon’a kaptırdığını belirtti,

Akın şöyle konuştu:

“Ben onunla tanıştığımda Squid Game’de oynamıyordu. The Glory diye bir dizide oynuyordu ben onu orada gördüm ve aşık oldum.”

Ayşe Akın 1,5-2 sene orada yaşadığını ve Korece öğrendiğini de dile getirdi.