Star TV'de sezonun dizisiydi; Son kez yayınlandı...

Haber Merkezi
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerinde Kral Kaybederse'den kötü haber.
Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ile Merve Dizdar’ın yer aldığı “Kral Kaybederse” dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Dizi, aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü serüvenle izleyiciyi ekrana kilitledi.
SEZON FİNALİ
Salı akşamları ilgiyle takip edilen dizi, sezona veda etti.
16. bölümü yayınlanan dizi, Eylül ayında yeniden ekranda olacak.
Yeni sezonda Kenan Baran’ın geçmişle yüzleşmeye daha çok zorlanacağı, aile bağlarının derinleştirileceği ve kadın karakterlerin hikâyelerinde büyük kırılmalar yaşanacağı konuşuluyor.